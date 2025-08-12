Ciclismo – Il Comune di Mariana e il Mincio Chiese premiati dal Comitato del Giro d’Italia

Mariana Mantovana Il ciclismo giovanile è tornato sabato scorso a regalare emozioni a Mariana Mantovana dopo quasi dieci anni di pausa. Questo per merito dell’amministrazione comunale, con in prima fila il sindaco Davide Ferrari e l’assessore allo sport Mirko Della Valle, che stimolata dal progetto proposto dalla famiglia Morelli, ha creato le condizioni, unitamente al Mincio Chiese, perché i Giovanissimi potessero esibirsi nel centro storico del paese. Al termine del pomeriggio agonistico, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini ha consegnato, a nome del Comitato organizzatore della tappa di Viadana del Giro d’Italia, una targa ricordo sia agli amministratori locali sia al vice presidente del Mincio Chiese, Mauro Coffani, per la promozione del ciclismo. (b)