Calcio 2a Categoria – Trentini prova a dare la carica alla Dinamo: “La salvezza è possibile, bisogna crederci”

Gonzaga La Dinamo Gonzaga ha girato la boa di metà campionato in penultima posizione con 8 punti. Nell’ultima partita disputata ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto col S.Egidio S.Pio X e riprenderà il cammino nel ritorno, domenica 22 gennaio, ospitando il Soave. E’ un cammino in salita quello che attende la squadra di Nicola Trentini, il quale ha assunto la guida in corsa e avrà il suo bel da fare per condurla alla salvezza. «Ho risolto i miei problemi di lavoro – racconta il mister – e accettato con piacere la proposta della Dinamo. La squadra ci mette tanto impegno, ma fatica a segnare. E non è un problema da poco. Durante la mia gestione abbiamo affrontato avversari alla portata, ottenendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Ma devo ancora vedere all’opera la squadra contro le rivali più forti. L’obiettivo è mantenere la categoria e nel ritorno non potremo permetterci di fare calcoli: bisogna conquistare più punti possibili e alla fine si tireranno le somme. La sosta ci consentirà di ricaricare le batterie e io farò il possibile per inculcare nei ragazzi una mentalità vincente; darò loro consigli derivati dai miei trascorsi da calciatore». «Abbiamo solo 8 punti – conclude Trentini – ma ci sono quindici partite da giocare e la possibilità di risalire la classifica e ottenere la salvezza. Dobbiamo crederci».