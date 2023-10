Calcio giovani – La Primavera del Mantova non si ferma più: 3-0 al Legnago e primato in solitaria

SAN BENEDETTO PO Se la prima squadra vola che è un piacere, la Primavera non è da meno. Anzi: tre partite e tre vittorie. Anche il Legnago è stato schiantato dai ragazzi di Ciccio Graziani, che ora si ritrovano da soli in testa alla classifica a punteggio pieno. Davvero senza storia il match coi veronesi, messi sotto già al 12’ da Sanseverino. Ma è in apertura di secondo tempo che i biancorossi assestano l’uno-due decisivo, prima con Del Bar su rigore e poi con Minei. Fine dei giochi. Unica pecca: l’espulsione al 90’ di Argint. Ora il campionato si ferma per una settimana: il Mantova tornerà in campo sabato 21 ottobre a Sestri Levante.

MANTOVA-LEGNAGO 3-0

RETI 12’ Sanseverino, 46’ rig. Del Bar, 48’ Minei

MANTOVA Lorenzini, Sanseverino, Corradini (63’ Caffarra), Bottazzi, Alberini (63’ Ronca), Malavasi, Castellani, Argint, De Boni (58’ Forante), Minei (58’ Mammana), Del Bar. A disp.: Calciolari, Caramaschi, Fuscaldo, Ghiraldi, Cavalli, Zaniboni, Follegatti. All.: Graziani.

LEGNAGO Bajari, Zanotto, Rigoni (46’ Marchesin), Mazzola, Lonardoni, Pasquato, Dal Degan (68’ Filip), Veronese, Rodella (85’ Frison), Petrov (68’ Buoso), Pasqualini (46’ Fornasa). All.: Pellegrini.

ARBITRO Totaro di Mantova.

NOTE Espulsi al 90’ Argint (M) e Mazzola (L).