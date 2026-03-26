Calcio giovani – Mantova Summer Camp: la grande novità è Otranto

MANTOVA Il settore giovanile biancorosso ha messo a punto il calendario dei Mantova Summer Camp. Un mese e mezzo di vacanze all’insegna del pallone e del divertimento, con gli istruttori più qualificati dell’Acm. La grande novità è Otranto, splendida località del Salento che ospiterà i ragazzi del Camp dal 13 al 18 luglio. Il Mantova Summer Camp è riservato alle annate dal 2011 al 2018. Vediamo il calendario completo, con tutte le località.

Dall’8 al 12 giugno: Casaloldo e San Giacomo delle Segnate.

Dal 15 al 19 giugno: Roverbella e Ostiglia.

Dal 21 al 27 giugno: San Zeno di Montagna (Verona).

Dal 22 al 26 giugno: Altopolesine e Marmirolo.

Dal 28 giugno al 4 luglio: San Zeno di Montagna (Verona).

Dal 29 giugno al 3 luglio: Borgovirgilio e Rodigo.

Dal 5 all’11 luglio: San Zeno di Montagna (Verona).

Dal 6 al 10 luglio: San Giorgio; camp portieri a Gazzo Bigarello.

Dal 13 al 17 luglio: Curtatone; camp portieri a Gazzo Bigarello.

Dal 13 al 18 luglio: Otranto (Lecce).

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero Whatsapp 345 4678696; oppure scrivere una mail a settoregiovanile@mantova1911.club.