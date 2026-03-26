Calcio Serie B – Il Mantova e gli scontri diretti: un’arma in più

MANTOVA L’importanza degli scontri diretti. Non solo per sottrarre punti agli avversari, ma anche per stilare la classifica in caso di arrivo a pari punti. Com’è noto, infatti, se due o più squadre concludono il campionato a parità di punteggio, l’ordine della classifica viene stabilito in base all’esito degli scontri diretti tra le squadre in questione. Com’è messo allora il Mantova con le rivali per la salvezza? Doveroso fare il punto della situazione, ora che il campionato è fermo e mancano 6 giornate alla conclusione.

Scontri diretti a favore – L’Acm si è già guadagnata una posizione su tre squadre: Pescara, Sampdoria e Padova. Con gli abruzzesi risulta decisiva la vittoria in extremis dell’andata (2-1), difesa dal 2-2 ottenuto all’Adriatico. Con Sampdoria e Padova è arrivato addirittura l’en plein: 1-0 a Marassi e 2-1 al Martelli contro i blucerchiati; 1-0 in casa e 2-1 all’Euganeo contro i veneti. Più che quello sul Pescara (ora distante 5 punti dal Mantova), pesa il vantaggio su Samp e Padova che al momento vantano gli stessi punti dei ragazzi di Modesto, ma vanno appunto considerati dietro in classifica.

Scontri diretti a sfavore – Il Mantova è attualmente in svantaggio con sole due squadre: Reggiana ed Empoli. Addirittura i granata sono l’unica compagine di bassa classifica ad aver battuto due volte i biancorossi: 1-0 sia all’andata al Martelli che al ritorno a Reggio. In questo caso il Mantova può contare unicamente sui 4 punti di vantaggio che si ritrova in classifica, senza alcun “bonus”. Con l’Empoli fa testo il ko casalingo per 1-0: avrebbe potuto essere ribaltato al Castellani, ma l’Acm dal 2-0 si è fatta raggiungere sul 2-2.

Scontri diretti in parità – Col Bari è finita con una sconfitta al San Nicola (1-0) e una vittoria al Martelli (2-1). È “zero” anche la differenza reti perciò, in caso di arrivo a pari punti, farà testo la differenza reti generale: al momento premia il Mantova (-12 contro il -20 del Bari), ma sei partite possono cambiare tutto. Stesso discorso vale nel confronto con la Carrarese (0-0 e 1-1 negli scontri diretti): qui però la differenza reti generale premia per ora i toscani (-1).

Scontro diretti… in divenire – Sono quelli con Entella, Spezia, Avellino e Sudtirol. Si è giocata solo l’andata: l’Acm ha perso a Chiavari (1-0), vinto agevolmente con lo Spezia (4-1), pareggiato in Irpinia (0-0) e in casa con i tirolesi (1-1). Per completare il quadro non ci sarà da attendere troppo, in quanto il campionato dei virgiliani ripartirà proprio da questi quattro avversari: lunedì 6 aprile l’Entella al Martelli, domenica 12 lo Spezia al Picco, sabato 18 l’Avellino in casa, sabato 25 il Sudtirol al Druso. La salvezza del Mantova passerà inevitabilmente da questa striscia.