Calcio – Il nutrizionista mantovano Matteo Pincella in festa con gli Azzurri

MANTOVA “Che serata! Che Europeo! Che classe (squadra) diligente! Cuore Italia”. Con queste parole il mantovano Matteo Pincella ha celebrato sul proprio profilo Instagram la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra, che ha consegnato all’Italia il secondo titolo europeo della sua storia. Un’impresa vissuta da vicino da Matteo, che della Nazionale è il nutrizionista. Nella foto a corredo del messaggio, Pincella posa con la Coppa tra le mani e un sorriso che parla da solo.

L’esaltante successo è stato celebrato ieri, dapprima con la spedizione azzurra ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; e poi col tour sul pullman scoperto per le strade di Roma, tra la folla festante. Pincella ha preso parte ad entrambe le cerimonie.

Classe 1979, Matteo ha cominciato come preparatore atletico e tecnico delle giovanili del Viadana Rugby. Poi l’approdo agli Aironi e le prime mansioni da nutrizionista. Infine il passaggio al calcio, prima alla Juventus e poi all’Inter, dove opera tuttora in contemporanea alla Nazionale.