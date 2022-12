Calciomercato dilettanti – Gli ultimi colpi: Dalzoppo al Gonzaga, Pedercini-Ceresarese. Voltese: riecco Savi. Maran torna al Pego

Mantova Il mercato di riparazione si è chiuso ieri senza fuochi d’artificio. Il Marmirolo non ha trovato la punta che va cercando, ma potrà ancora guardare nella lista degli svincolati. Il San Lazzaro non ha trovato una collocazione per Gjeci, rientrato dal prestito alla Serenissima, che resta quindi nel team cittadino.

Il Gonzaga si rinforza con Dalzoppo dal Borgo Virgilio. La Voltesi ha sempre nel mirino Conigliaro, svincolato dallo Sporting Club; torna con i collinari il difensore Tomba, che aveva smesso per impegni di lavoro. A proposito di ritorni, lo Sporting Pegognaga riprende in prestito dalla Serenissima Tullio Maran.

Bel colpo della Ceresarese, che ha preso dallo Sporting Club il centrocampista Simone Pedercini. I rossoverdi, a loro volta, hanno ceduto al team di Goito il giovane attaccante Andrea Botturi (2004) e prelevato dallo Juniors Cerlongo Simone Grazioli (interessava anche alla Voltesi), che potrebbe essere seguito a breve dallo svincolato Toffali. La Casteldariese ha puntellato ulteriormente la rosa con il baby Petre (2002), mentre la Voltese ha tesserato il sempreverde Alessio Savi (classe ‘78) per fare il vice tra i pali. E ancora in tema di portieri, Luca Loschi farà il preparatore a Sermide.