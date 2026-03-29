Calcio Juniores Regionale – Curtatone ok in rimonta con la Verolese. La Poggese ringrazia il SanLa: vince e torna prima

Mantova Giornata da dimenticare per la Castellana, che prima accarezza il sogno, mettendo sotto la capolista Cividate Pontoglio, poi crolla clamorosamente nella seconda parte della ripresa in un finale davvero nervosissimo. Peccato, si poteva riaprire il campionato. Ottima prestazione del Curtatone, che parte male contro la Verolese, ma poi sfrutta l’ottima vena del subentrato Pavesi, che dà la carica alla squadra. Missione compiuta, infine, per il Castiglione di Lello Pandolfo: i mastini strapazzano con una quaterna il fanalino di coda Orsa Iseo: apre le danze Perani, Doci non sbaglia (per lui sarà doppietta), partecipa alla festa anche El Hafid.

RISULTATI REGIONALE ELITE: 27ª GIORNATA

Castiglione-Atletico Orsa Iseo 4-0

Castelleone-Ciliverghe 1-2

Castellana-Cividate Pontoglio 4-6

Cazzagobornato-La Sportiva Ome 2-0

Sported Maris-Mario Rigamonti 3-0

Verolese-Curtatone 2-4

Bsv Garda-Valcalepio 4-0

Darfo Boario-Aurora Travagliato 2-1

Dalla grande paura ad una gioia immensa: sette giorni sull’altalena per la Poggese che, dopo aver perso la vetta nella giornata precedente a vantaggio della Voluntas, l’ha recuperata ieri. Tutto questo, grazie al gioco di squadra delle compagini mantovane. I biancazzurri di mister Scione (che però non è andato in panchina per squalifica) hanno iniziato facendo il loro dovere: dopo un inizio difficile con la Bagnolese, hanno dilagato chiudendo la gara sul 5-2. La Poggese ora dovrà essere brava a mantenere il primato nelle tre gare conclusive della stagione regolare. La vera impresa l’ha fatta il San Lazzaro di mister Endro Gola, che ha guadagnato un punticino utile per lasciare l’ultimo posto in classifica e sperare ancora nella salvezza. Vantaggio di Nonni al 70’, pareggia su calcio di rigore Ballabio otto minuti più tardi. C’erano anche due derby mantovani ieri, chiusi entrambi con due reti di scarto: lo Sporting ha battuto 2-0 e inguaiato il Marmirolo (reti di Zanini e Giuffrida nella ripresa), invischiato più che mai nella lotta per non retrocedere. I goitesi con i tre punti, si mantengono in corsa per i play off del girone F. La Governolese supera 3-1 in trasferta un Asola ormai tranquillo, grazie alle bella doppietta di Filippi e al gol di Cerutti. Gara riaperta momentaneamente dal gol di Capra dagli undici metri, che però si rivela essere, alla fine del match, soltanto quello della bandiera.

RISULTATI REGIONALE: 27ª GIORNATA

Poggese-Bagnolese 5-2

Sirmione Rovizza-Pavonese 3-2

Soresinese-Castelvetro 1-1

San Lazzaro-Voluntas 1-1

Asola-Governolese 1-3

Carpenedolo-Leoncelli 3-1

Esperia-Orceana 1-3

Sporting Club-UT Marmirolo 2-0