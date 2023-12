Calcio Mercato – Castellana sonda Ridolfi. Passarino a Soave. Villi: c’è Gola in partenza. Acqua: Levorato

Mantova Alla ricerca di una punta per sostituire Minelli, la Castellana avrebbe preso contatti con l’attaccante mantovano Mattia Ridolfi, attualmente in forza ai modenesi del Cittadella. Staremo a vedere. Resterà probabilmente a Suzzara Farfare, appetito da Gonzaga e San Lazzaro, a causa della lunga squalifica. I biancazzurri cittadini hanno inoltre ultimato il trasferimento di Zuccati a Villimpenta (Prima Categoria), dove ci potrebbe essere la partenza di Gola, che dopo poche settimane in gialloblù non riuscirebbe a trovare una collocazione nel sistema di gioco di mister Ciccone. Il Villi sarebbe pronto a girarlo ad eventuali società interessate. Ancora aperta la possibilità di una cessione di Michielotto, vicino al Casaloldo, mentre in entrata piace sempre Manuel Dondi, svincolato di lusso che si sarebbe preso tempo per riflettere. In Prima categoria il Viadana ha svincolato il centrocampista Tommaso Tosi, la Serenissima lunedì dovrebbe cedere al Soave l’attaccante Federico Passarino. In Seconda categoria torna alla Ceresarese l’esterno Dario Predari, dal canto suo l’Acquanegra ha chiuso con l’Asola per il centrocampista Manuel Levorato, l’accordo sarà ratificato lunedì, sfuma Viola del Remedello. La Cantera corteggia ancora Palladino della Serenissima.