Calcio – Porto e Soave siglano un patto di collaborazione

PORTO MANTOVANO I dirigenti di Porto e Soave, con in testa i rispettivi presidenti, Venturini e Pradella, hanno siglato ieri, davanti al sindaco Salvarani, una collaborazione per la nascita di un importante polo calcistico nel comune di Porto Mantovano, coronando così un progetto al quale entrambe le parti stavano lavorando da diverso tempo. Si tratta di una sinergia che coinvolge per il momento le due prime squadre (il Porto, come è noto, gioca in Prima Categoria, il Soave in Terza) e la Juniores biancazzurra, che disputerà le gare casalinghe del prossimo campionato sul campo appunto di Soave. E che in futuro verrà rafforzata con importanti iniziative riguardanti il settore giovanile. «Porto – spiega Venturini – e Soave, in un momento così delicato e difficile a causa dell’emergenza Covid, hanno scelto la strada della collaborazione per rendere alla comunità un servizio sempre migliore, rilanciare l’attività e continuare ad essere punto di riferimento per tutti i giovani calciatori del territorio».