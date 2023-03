Calcio Prima Cat. – Marmiroli: “Gonzaga, su la testa. Altra partita clou con lo Sporting”

Gonzaga Si è interrotta domenica scorsa contro il Porto la striscia positiva del Gonzaga, che resta in zona play off, ma deve riscattarsi subito per non perdere quanto fatto sin qui. Domenica altra partita importante, contro lo Sporting Club di mister Ferrari i biancazzurri. Un vero e proprio scontro al vertice: la compagine di mister Bellini sogna di bissare il successo dell’andata ottenuto proprio con i goitesi.

«Peccato per la battuta d’arresto, allo scadere potevamo anche acciuffare gli avversari, ma a conti fatti il risultato di 1-0 col quale abbiamo perso è giusto – attacca il diesse Paolo Marmiroli -, la squadra di Fantini, ad essere sinceri ha fatto qualcosa in più rispetto a noi. Andiamo avanti. La nostra classifica è molto positiva, mancano forse tre punti per essere certi della matematica salvezza, però ormai ci siamo e possiamo giocare con tutte le avversarie senza patemi. Nel prossimo turno ci attende un confronto in piena zona play off, fra compagini reduci da sconfitte. Giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo regalare ai tifosi una soddisfazione al cospetto di una formazione molto quotata, che ha diversi elementi di grande spessore per la categoria».

In vista della prossima partita diverse defezioni per Bellini: incerto bomber Buzzi, sicuri assenti Laou (forse torneo finito per lui), Rammarione, Soumah (che sarà squalificato dal giudice) Torelli e Trombini.