Torna domenica a Viadana e nelle frazioni una nuova edizione di “Puliamo il creato”

Viadana «Un’esperienza di valore e importante per l’intera collettività. Come sempre invitiamo la cittadinanza a partecipare»: con queste parole l’assessore all’ambiente Alessandro Cavallari presenta la quattordicesima edizione di “PuliAmo il Creato” iniziativa in programma domenica 19 marzo e frutto della sinergia tra PuliAmo Viadana, unità pastorale “Beata Vergine delle Grazie”, “Coi ca pulés darent ‘l fiöm”, protezione civile Oglio Po, associazione Noi Ambiente Salute, comunità Laudato Sì Oglio Po e i Comuni di Viadana – assessorato all’ambiente e di Casalmaggiore (le attività si svolgeranno anche nella frazione di Roncadello). Ancora una volta i volontari provvederanno a rimuovere i rifiuti abbandonati sul territorio. Saranno tre i punti di ritrovo per i partecipanti all’evento che si protrarrà dalle 8.30 fino alle 13.30: a Viadana presso il nuovo parcheggio delle piscine e del rugby, a Cicognara presso l’oratorio Unitario e infine al centro Servizi della frazione di Bellaguarda. Alle 12.30 per tutti i partecipanti il pranzo presso l’Oratorio di Cicognara.

Lorenzo Costa