Calcio Prima Categoria – Dalmaschio: “Marmirolo, fai attenzione al Porto”

MARMIROLO Tre vittorie in altrettante gare di campionato: il torneo del Marmirolo è cominciato sotto i migliori auspici. Ma il diesse dei neroverdi, Marco Dalmaschio, non si fida affatto della prossima avversaria del Rullo: arriverà il Porto di Lucio Merlin, che proprio domenica si è sbloccato in classifica. La differente posizione in graduatoria potrebbe far supporre che questo derby, con tanti ex in campo da una parte e dall’altra, abbia un epilogo già scritto. Ma il calcio, si sa, può sempre giocare brutti scherzi. «Il nostro mister Giuseppe Bizzoccoli è stato molto chiaro coi ragazzi – rivela Dalmaschio -, sono queste le sfide che, se non le sai gestire, ti creano grossi problemi. Dobbiamo dimenticarci della sfida di Coppa, vinta di larga misura: il Porto verrà per crearci problemi, bisogna saperlo affrontare con molta attenzione. Dopo le prime tre giornate di campionato siamo al comando con Gonzaga e Pralboino. Tutto secondo programma, ma è ancora troppo presto per esprimere dei giudizi, siamo solo all’inizio e la strada è ancora troppo lunga. La forza del Marmirolo è un gruppo, unito e coeso, che lavora con tanto entusiasmo. Questo sicuramente è un buon segnale, i campionati si vincono col collettivo. Andiamo avanti per la nostra strada, in seguito si potranno dare dei giudizi, ora è meglio pensare ad una gara per volta. Il Porto, sicuramente, non sarà quello affrontato in Coppa. Per questo dovremo fare molta attenzione». Assente Ciadamidaro.