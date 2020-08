Calcio Prima Categoria – Il Suzzara va di corsa. Mutti: “Siamo più forti dell’anno scorso”

SUZZARA Primo giorno di lavoro per il Suzzara, squadra che ha cambiato volto in estate (anche e soprattutto nell’organizzazione societaria con l’avvento del direttore generale Fausto Cominotti) e che non nasconde le sue ambizioni di vittoria. Unici assenti, al suono della campanella ieri allo stadio Allodi, Accialini, Mortari, Colorni, che si riuniranno al gruppo tra qualche giorno. Prima di iniziare la seduta di allenamento abbiamo avvicinato il riconfermato mister Alessandro Mutti, subentrato in corsa nella passata stagione e ancora imbattuto sulla panchina bianconera. «Finalmente si ricomincia, con tanta voglia di fare bene, sperando che non blocchino ancora tutto. La squadra è stata allestita per disputare un campionato di vertice e noi proviamo a vincerlo. Abbiamo trattenuto i nostri elementi migliori e sono arrivati giocatori di valore: la rosa che ho a disposizione è completa e più forte dell’anno scorso».

L’8 settembre, sempre allo stadio Allodi, saranno presentate tutte le squadre del Suzzara Calcio 2020-2021, mentre il 20 settembre, stavolta in Piazza Garibaldi, in occasione della sagra, gran galà di tutta la prima squadra.

Per quanto riguarda le amichevoli, sabato 22 prima uscita stagionale contro lo Sporting Club: sabato 29 altro test contro una squadra di Promozione, la Castellana; il 3 settembre con l’Union Team, il 5 con la Casteldariese e il 16 contro la Dinamo (da confermare). Il Suzzara prenderà parte anche alla Coppa Lombardia.

La rosa – Portieri: Scappi, Zapparoli. Difensori: Accialini, Azzali, Corradini, Gorni, Lorenzini, Marzi, Vladov. Centrocampisti: Carlini, Dondi, Messori, Mortari, Ruggeri, Serenghi, Vicenzoni. Attaccanti: Marangi, Mazzocchi, Rasini, Rizvani, Vasaturo.