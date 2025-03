Chiama i carabinieri perché vuole farla finita, salvato un 58enne di Goito

GOITO – Vuole togliersi la vita, ma prima di farlo chiama i carabinieri e questi, grazie alla prontezza e alla professionalità dell’operatore della sala operativa, lo salvano. L’episodio è accaduto lunedì sera alle 21, 25 quando alla centrale Castegilone arriva una telefonata: “Pronto Carabinieri? La voglio fare finita. Non ne posso più”. L’operatore capisce che l’interlocutore è in stato confusionale e riferisce di trovarsi da solo a casa, di essere divorziato e disoccupato, di essere in difficoltà economiche, motivo per cui vuole farla finita ingerendo della candeggina. L’abilità del militare è stata quella di tenere impegnato l’aspirante suicida e grazie alla sofisticata tecnologia, di trovare l’esatto indirizzo dell’uomo e quindi di comunicarlo ai colleghi. I militari arrivati quindi sul posto hanno tranquillizzano il 58nne, che successivamente sarà trasportato in codice giallo presso l’ospedale civile di Mantova.