Calcio Primavera 3 – Capitombolo Mantova: il Piacenza vince 5-1

RONCOFERRARO Rovinosa sconfitta per la Primavera del Mantova, che al “Nuvolari” di Roncoferraro prende cinque gol dal Piacenza e scivola al penultimo posto in classifica. Eppure i biancorossi avevano tenuto bene per un’ora. In svantaggio dopo 10 minuti (gol di Grossi), erano riusciti a pareggiare al 22’ con Rubino e sul punteggio di 1-1 erano andati al riposo. Nel secondo tempo, tra il 60’ e il 61’, la svolta: due gol in due minuti, entrambi di Beogre, mandavano in orbita il Piacenza. Mantova incapace di reagire, anzi infilato per la quarta volta al minuto 68 da Calvagna. Che nel finale metteva la sua firma anche sull’1-5.

Grande amarezza per Matias Cuffa: «Dispiace per il risultato – ha detto il tecnico argentino – perché, soprattutto nel primo tempo, abbiamo giocato bene e creato delle occasioni importanti. Purtroppo loro si chiudevano molto bene dietro e nelle ripartenze sono stati micidiali. Nel secondo tempo la partita è andata in discesa, loro hanno giocato con palle lunghe e sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto. Bisogna crescere, questa è la verità. Siamo una Primavera tra i professionisti e dobbiamo capire che ci sono squadre importanti. Dobbiamo onorare la maglia del Mantova fino alla fine».

Ora il Mantova si ritrova al penultimo posto con 7 punti, davanti al solo San Marino. Sabato prossimo alle 15 a San Vittore di Cesena sfida alla vicecapolista.