Basket Serie A2 maschile – E’ l’ora della Staff: che sfida con Ravenna!

MANTOVA Dopo una lunga attesa, il momento di riaccendere le luci della Grana Padano Arena e sentire il classico rumore del pallone sul parquet è finalmente arrivato. L’occasione è il match tra Staff e Ravenna, prima giornata nel girone azzurro della seconda fase, ribattezzata comunemente “a orologio”. L’interesse è certamente alto, primo perché il peso specifico delle sei partite di questa seconda fase è molto alto e indirizza le squadre verso i play off o le vacanze anticipate; secondo perché si incrociano squadre che arrivano da gironi diversi in regular season, verde e rosso, e quindi gli appassionati hanno la possibilità di vedere sfide inedite in questa stagione (anche se ovviamente la visione continua a essere limitata al servizio streaming Lnp Tv, in attesa della riapertura dei palazzetti).

E’ “solo” la prima partita di questa seconda fase e quindi alla vigilia coach Gennaro Di Carlo invita all’equilibrio. «Prima forse eravamo eccessivamente negativi e oggi invece il rischio da non correre è di essere eccessivamente positivi – afferma il tecnico degli Stings – bisogna mantenere sempre un livello di stabilità ed equilibrio, sapendo quello che è nelle nostre capacità e dove possiamo arrivare. Ora il focus è su questo girone, che ci può dare la possibilità di qualificarci per i play off. L’appuntamento con Ravenna rappresenta il primo step, è già molto impegnativo e credo che gli avversari arriveranno qua con tanta rabbia perché il loro ultimo turno non è stato favorevole, nonostante la vittoria su Ferrara. Bisogna tenere la concentrazione molto alta. Il nostro avversario è ben organizzato con un’impronta difensiva molto importante e una fisicità e un agonismo di altissimo livello».

Entrambe le squadre comunicano di essere al completo. Gli Stings, come è ormai noto, iniziano questa avventura con 4 punti, al pari di Pistoia, Cento e della stessa Ravenna; Trapani parte con 6 punti, Piacenza con 2. Le prime quattro classificate accederanno ai play off. Sarà un vero e proprio tour de force, con sei partite in tre settimane: mercoledì i biancorossi saranno in trasferta a Cento e domenica prossima di nuovo in casa contro Pistoia, poi inizierà il girone di ritorno.