Calcio Promozione – Ahi Castellana: brutta sconfitta col Cellatica

Castel Goffredo Chiude male il girone d’andata la Castellana, che dopo tre pareggi, finisce l’anno con un ko casalingo col Cellatica. Che la giornata dei goffredesi non sarà positiva si capisce sin dall’inizio: Lancini deve fare gli straordinari tra il 5’ e il 6’ su due tentativi di Capelli (parata di piede) e Oppici (tiro velenoso da fuori, deviato in angolo). Anche i biancazzurri però creano, ma sbagliano: al 15’, sul primo calcio d’angolo, ponte di testa di Pezzi e Orlandini, a porta vuota, spedisce fuori con la successiva incornata. Ancora Cellatica al 22’: Capelli, al termine di un contropiede orchestrato da Isetti, entra in area ma la palla piazza finisce alta.

Al 26’ il team di Cobelli pericoloso su azione da corner: doppio tentativo a centro area di Pizza e David Thai Ba, però Sellitto è insuperabile. La gara si sblocca poco prima del riposo, quando Sinigaglia salta netto Napolano e conclude imparabilmente: la palla sbatte sul secondo palo e si insacca. Nella ripresa la Caste prova a reagire, tuttavia Sellitto fa buona guardia sul tentativo di Mesa. E al 49’ Capelli, sfruttando un errore difensivo, in spaccata insacca da pochi passi. La Castellana, invece di premere, gioca confusamente e crea pochino: al 60’ Mesa ruba palla al portiere e per poco non accorcia. E’ uno dei rari lampi dei padroni di casa, che si spengono fino ai minuti finali, creando un paio di pericoli sempre da calcio d’angolo, senza peraltro trovare il bersaglio grosso.

CASTELLANA-CELLATICA 0-2

RETI 45’ Sinigaglia, 49’ Capelli.

CASTELLANA Lancini, Pezzi (52’ P.Thai Ba), Gyamfi, Pizza, Orlandini, Napolano (58’ Bonaglia), Parisio (72’ Faye Pape), D.Thai Ba, Lopez, Salardi, Mesa (72’ Scalvini). A disp.: Piolini, Peschiera, Sangiorgio, Hajjy, Marangi. All.: Cobelli.

CELLATICA Sellitto, Bonassi, Giorgi, Maffeis, Tonoli, Oppici, Capelli, Manzoni (65’ Guarino), Sinigaglia, Pesce (90’ Cirelli), Isetti (80’ Lombardi). A disp.: Galletti, Paderni, Bernardelli, Poli, De Poli, Terranova. All.: Bertoni.