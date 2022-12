Calcio Serie C – Mantova, Corrent contento a metà: “Bella prestazione, risultato amaro”

MANTOVA Missione fallita. Il Mantova non è riuscito a conquistare la seconda vittoria di fila, come aveva chiesto mister Nicola Corrent ai suoi all’antivigilia. Eppure la prestazione con la Pro Vercelli è stata convincente. Atteggiamento mai remissivo e grande reazione dopo lo svantaggio iniziale. Ma a questa squadra manca ancora qualcosa. «La prestazione mi è piaciuta – ha spiegato a fine gara il mister biancorosso – . Il Mantova ha fatto una grande partita contro un avversario molto forte. C’era tanta voglia di portare a casa la seconda vittoria consecutiva e la prestazione poteva essere coronata dai tre punti». Difensori nel mirino dopo la gara di ieri: troppi errori singoli. «Abbiamo affrontato degli avversari con caratteristiche fisiche importanti, secondo me li abbiamo contenuti abbastanza bene. Purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo». Ma mister Corrent va oltre agli errori e sottolinea il carattere dei suoi: «La squadra ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo giocato con grande cattiveria su ogni palla». Bene i cambi. Gol di Pierobon e traversa di Paudice: «Giocatori giovani che hanno voglia di emergere e che lavorano molto bene durante la settimana. Dico bravi a loro che si sono fatti trovare pronti, ma lo stesso vale anche per chi ha giocato dall’inizio». Si poteva fare qualcosa di diverso a livello tattico. Sia all’inizio, quando la Pro Vercelli spingeva molto esternamente; e anche alla fine, inserendo magari un difensore per arginare meglio: «All’inizio – spiega Corrent – abbiamo faticato a prendere le misure, ma ci siamo ripresi con determinazione. Alla fine non c’è stato il tempo per cambiare e non avevo molte scelte. Dispiace per il risultato, però è stata una partita molto avvincente» Quattro punti in due gare tra Renate e Pro Vercelli, ottenuti con delle prestazioni lodevoli sul piano del carattere. Segnali incoraggianti in vista di Padova. «Veniamo da due gare di alto livello dove abbiamo vinto e pareggiato facendo un buon calcio».