MANTOVA Associazione Italiana Musica in Scena comunica che lo spettacolo “La Traviata” del 6 Marzo 2020 in programma al Teatro Sociale di Mantova, spostato poi a domenica 22 novembre 2020 alle ore 17.30 è stato spostato a venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 20.30. I biglietti già acquistati rimangono validi per la prossima data.