Calcio Eccellenza – Il Castiglione si illude, ma crolla pure a Rovato (3-2)

ROVATO (Bs) Solita storia, in questo 2024 stregato per il Castiglione: fa la partita, ma sbaglia troppe occasioni ed è puniti. Eppure il match comincia nel migliore dei modi: nei primi 5’ due occasioni per Valotti e Tomé, e al 6’ i mastini passano in vantaggio. Valotti serve Tomé che con un diagonale supera Pilotti. Tomé potrebbe raddoppiare al 10’, ma si fa ipnotizzare da Pilotti. Immediata risposta del Rovato, che prima sfiora il pari con Barwuah (salta Segna, ma si vede respingere il tiro da Cestana sulla linea), poi lo trova con Faini che corregge in rete un cross di Reboldi (18’). Il Castiglione prima sfiora il bis sulla girata ravvicinata di Tomé (miracolo di Pilotti al 31’), poi segna al 40’: Valotti semina il panico a sinistra, scodella al centro dove trova Campagnari che anticipa Iudica. Pilotti c’è, però non può nulla sul tap in del ritrovato Nicolò Lauricella. Prima del riposo ancora un miracolo di Pilotti sul tacco di Tomé, in pieno recupero i mastini sfiorano il tris su combinazione Valotti-N.Lauricella. Nella ripresa altra chance sbagliata da Valotti (55’), poi al 60’ la doccia fredda col pari del Rovato: Barwuah stacca alla perfezione sull’invito di Faini, bravo a sfruttare un errato disimpegno. Due minuti dopo altra chance fallita da Barwuah, al 68’ non trova la porta Nicolò Lauricella. Poi Bonardi e Barwuah non sono precisi, come Valotti al 75’, che sciupa un facile tap in. E un minuto dopo il Casti viene punito: giro palla in mezzo al campo, Roma crossa per Bertuzzi, che insacca alle spalle di Segna. «Potevamo chiuderla addirittura nel primo tempo – dice patron Andrea Laudini – e invece abbiamo fallito di tutto. Manchiamo di cinismo e la paghiamo cara. Ora guardiamoci le spalle, per consolidare la stagione e salvare l’orgoglio. Purtroppo per i play off restano poche speranze».

RISULTATI 27esima GIORNATA

Ciliverghe-Atletico Cortefranca 3-0

Juvenes Pradalung.-Carpenedolo 1-1

Vertovese-Castellana 1-1

Rovato-Castiglione 3-2

Bedizzolese-Falco 1-1

Orceana-Forza e Costanza 1-0

Darfo Boario-Ospitaletto 1-2

Cazzagobornato-Scanzorosciate 1-3

Pavonese-Casazza 0-2