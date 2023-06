Calcio Promozione – Comunque vada sarà… Eccellenza: Castellana, goditi la festa

Castel Goffredo Comunque vada, sarà un successo. Non fatevi ingannare dalle parole di circostanza dei protagonisti, l’ultima sfida dei play off tra Castellana e Calolziocorte, in programma oggi al Comunale (fischio d’inizio alle ore 16.30), è poco più di un’amichevole. Entrambe, infatti, sono matematicamente certe di andare in Eccellenza. Di più, saranno promosse tutt’e sei le squadre che si sono qualificate alla fase regionale dei play off, anche il Casazza che in questo triangolare ha rimediato due pesanti sconfitte con 11 gol subiti (mister Sana ci ha però rimesso la panchina). La matematica non è un’opinione. Nell’Eccellenza lombarda si sono liberati 15 posti (3 squadre promosse in D e 12 retrocesse in Promozione). 10 sono stati occupati dalle retrocesse dalla D (4) e dalle vincenti il proprio girone di Promozione (6). I posti sicuri quindi erano 5, che diventeranno certamente 6 visto che due lombarde, Club Milano e Caravaggio, si affronteranno nella finale dei play off per andare in D (e in corsa c’è pure il Mapello). Sei come le squadre qualificate al 3° turno dei play off. Tutte sicure di andare in Eccellenza. Speriamo di avervi convinto.

Detto questo, la Castellana finora ha giocato (e vinto) in trasferta tutte le gare della post season, quindi vorrà certamente festeggiare con un’altra vittoria davanti al pubblico di casa. Su questo tasto deve aver premuto mister Alessandro Cobelli per motivare la squadra, che oggi dovrà fare a meno dei giovani attaccanti Loda e David Thai Ba. «Giochiamo davanti al nostro pubblico – ha ribadito – e ci basta il pareggio per vincere il triangolare (grazie alla differenza reti, ndr), ma abbiamo il dovere di provare a vincere. Non sarà facile perchè il Calolziocorte è una squadra tostissima, forte sul piano fisico e molto pericolosa davanti come dimostrano i sei gol rifilati al Casazza». Cobelli ha già incassato la conferma per la prossima stagione dal dg Novellini («Il mister ha raggiunto l’obiettivo Eccellenza e gode della massima fiducia da parte del club»), ma del futuro si parla dalla prossima settimana. «C’è una partita da giocare – taglia corto – ora penso solo a quella».

Lo stato d’animo della squadra, alla vigilia dell’ultimo impegno stagionale, ce lo racconta il centrocampista goleador Filippo Orlandini. «L’umore è alto – dice – dobbiamo giocare col giusto atteggiamento, senza pensare ad altro, e fare il possibile per chiudere la stagione con una bella vittoria davanti al nostro pubblico».