Calcio Promozione – Il ds Sandrini: “Asola, il bicchiere è mezzo pieno. Per i play off ci siamo anche noi”

Asola Dopo una buona partenza con tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta (all’esordio) nelle prime sette giornate di campionato, l’Asola di mister Mauro Franzini è incappata in tre partite storte a cavallo tra ottobre e novembre. Il successo per 3-0 sull’Orsa Iseo ha fatto ripartire la banda biancorossa, che ha chiuso il girone d’andata al quinto posto con 23 punti e dunque in zona play off. «Il bilancio è positivo – afferma il direttore sportivo Roberto Sandrini – siamo vicini ai primi e l’obiettivo è quello di arrivare almeno nelle cinque e ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione. C’è rammarico per aver perso qualche punto per strada, a causa di distrazioni e mancanza di cattiveria. Ma preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno e, visto l’andamento di certe gare, va bene così». «Sinceramente – continua il ds – non so il motivo per il quale siano arrivate tre sconfitte di fila. Sono due anni che lavoro con mister Franzini e so quello che chiede ai ragazzi, il recupero che abbiamo avuto ne è la prova. E’ un tecnico esigente e non guarda in faccia nessuno. Nelle ultime cinque partite abbiamo ottenuto ottimi risultati e la squadra ha dimostrato di stare bene. Come dicevo prima, se non avessimo “staccato la spina” per tre domeniche, saremmo tra le prime tre, comunque manca ancora tutto il girone di ritorno».

Uno sprint lungo 15 giornate che si preannuncia da cardiopalma. «Cercheremo di aumentare l’attenzione per fare la differenza – dice Sandrini – il ritorno sarà ancora più difficile dell’andata perché le giornate si accorceranno, così come i punti a disposizione. Mi aspetto tutte le domeniche squadre che ci affronteranno con il coltello tra i denti, soprattutto quelle in lotta per salvarsi. Là davanti non si fermano e sarà dura rimanere tra le prime cinque. Noi preferiamo guardare in casa nostra e puntare dritti al nostro obiettivo».

In sede di mercato la società biancorossa ha apportato soltanto piccoli ritocchi. «Abbiamo acquistato il portiere Zampolli dal Casaloldo perché Somenzi si è rotto il crociato – spiega il ds – e Russo dal Castiglione, mentre Torreggiani e Levorato si sono liberati. Ci serviva un centrocampista giovane, ma con un minimo di esperienza e devo dire che il ragazzo si sta integrando bene». «Vogliamo raggiungere i play off – conclude Sandrini – ma il calcio ha mille variabili, come infortuni e squalifiche. Credo in questa squadra e nei ragazzi: se si comportano come la passata stagione e mantengono l’impegno avuto sino ad oggi, allora sì che potremo piazzarci anche quest’anno tra le prime cinque».

Samuele Elisse