Multa da 500 euro per 5 sacchi di rifiuti lasciati per strada

MANTOVA Continua incessante l’attività di controllo del personale dell’Unità di Polizia Amministrativa della Polizia Locale in materia ambientale, specialmente per ciò che attiene l’abbandono e il trasporto di rifiuti.

Dall’inizio del 2023 sono stati esperiti oltre 50 sopralluoghi di vario genere e sono state accertate 6 violazioni di cui 5 relative all’abbandono dei rifiuti: tutte scoperte grazie all’utilizzo delle telecamere che l’amministrazione comunale ha installato in numerosi punti della città; l’ultima violazione è stata riscontrata, ancora una volta, questa settimana, in via Visi dove una signora di Mantova, multata con 500 euro, ha abbandonato 5 sacchi contenente rifiuti indifferenziati davanti all’ingresso del centro di raccolta.

Altra violazione è stata riscontrata, invece, a carico di una impresa edile che trasportava rifiuti. L’impresa, con sede nell’hinterland, non compilava correttamente il relativo formulario che è obbligatorio per legge. In questo caso è stata applicata una sanzione di 3.200 euro.