Calcio Promozione – Per il Suzzara un tristissimo Natale con lo spettro del ritiro dal campionato

Suzzara Un Natale senza “lieto fine” a Suzzara: in questi giorni sono in corso le cene natalizie del sodalizio bianconero, ma l’atmosfera, come si può immaginare, è cupa. Potrebbe essere al capolinea la storia sportiva del Suzzara Sport Club, che rischia il terzo fallimento della sua storia, dopo quelli del 1993 e del 2009. Siamo vicini ad uno dei momenti più bassi della gloriosa storia bianconera: stavolta è possibile uno scenario mai visto, come il ritiro della prima squadra dal campionato di Promozione. Fallito il passaggio di consegne con Michele Baratti, con l’addio certo di Soccer Universities e una situazione economica veramente difficile, le alternative sono quelle di rinunciare alla Promozione o di travasare in prima squadra la Juniores.

La prima opzione sarebbe quella che si sta vagliando con più convinzione, anche per salvaguardare il torneo della Juniores Regionale B, che nel proprio campionato di competenza è prima in classifica. In caso di ritiro dalla Promozione, le giovanili continuerebbero il proprio cammino fino a fine stagione.

Se n’è andato mister Simone Bettoni, allenatore della Juniores, a guidare la squadra che eventualmente proseguirà ci potrebbero essere il direttore tecnico Accialini oppure il viceallenatore della giovanile Oleari.

Oggi verrà presa una decisione, ascoltando il gruppo della Juniores: si potrebbe proseguire fino a giugno con i giovani (con il rischio di rimediare pesanti sconfitte), oppure gettare subito la spugna, annullando tutti i risultati stagionali e lasciando il girone di Promozione a sole 15 squadre. Lo scenario che si prospetta è comunque quello di una cancellazione che avverrebbe comunque in estate e una ripartenza dalla Terza Categoria, col rischio di perdere buona parte dei ragazzi del settore giovanile, già corteggiatissimi. Intanto sono in partenza alla spicciolata i ragazzi di Soccer Univesities e mister Sergio Pelegrin Lopez, che visibilmente commosso ha salutato tutti i dirigenti bianconeri: finché è stato possibile il mister ha messo la sua grande professionalità al servizio della squadra.