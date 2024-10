Calcio Promozione – Rasini: “L’UnionMarmi si è sbloccato”

MARMIROLO Doppia gioia in casa Union Team Marmirolo. Con la prima vittoria in campionato si è sbloccato anche il bomber Andrea Rasini. Dopo tre sconfitte di fila, i neroverdi sono riusciti a portare a casa i primi tre punti battendo il Gussago. E salvando così la panchina di mister Tenedini. L’attaccante ha segnato il terzo gol. «E’ stata una gara abbastanza combattuta – racconta Andrea – dopo il gol di Rigon verso la fine del primo tempo, ci siamo mentalmente sbloccati. Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e tutto è diventato più semplice e in discesa. Il mio gol? Semplice, ho solo dovuto spingere in rete il rigore ribattuto di Pernigotti». «Penso che il risultato sia giusto – prosegue Rasini – l’unica cosa negativa è il gol subìto. Abbiamo difeso abbastanza bene, per questo penso che meritassimo il clean sheet. Tutto il gruppo, in ogni allenamento e partita, ha sempre dato il massimo. Il 6-0 subìto dallo Sporting Brescia ci ha buttati giù mentalmente. Ma siamo sempre rimasti tutti uniti come una vera squadra e questo ha fatto la differenza».

Questa sera, al Pilade Canuti (20.30), c’è la sfida di FA Cup col Curtatone. «All’interno dello spogliatoio si respira un’aria serena – spiega Rasini – noi e il mister siamo sempre stati tranquilli, anche dopo i risultati negativi. Siamo una squadra forte, che può fare di più. L’importante è non demoralizzarci e continuare a lavorare. Non dobbiamo mai smettere di sognare perché la strada è ancora lunga. Con il Curtatone sarà una gara agguerrita. Questo è un torneo nuovo e anche se siamo concentrati sul campionato, abbiamo un occhio di riguardo per questa manifestazione. Gara dopo gara capiremo meglio a cosa potremo ambire». Dalla Coppa al campionato il passo è breve. Domenica la trasferta sul campo della Verolese. «L’ho affrontata anche lo scorso anno in Prima – rammenta l’attaccante – è una buona squadra, con giocatori forti. Mi aspetto una battaglia come tutte le altre gare. In Promozione è sempre una guerra, per questo bisognerà affrontare tutte le avversarie al massimo, senza mai dare per scontato il risultato finale». Per Andrea questa è la seconda esperienza in Promozione: «Ho fatto cinque anni al San Lazzaro. Dopo di che sono passato all’Union Team per sei mesi e ho vinto la Prima. Poi ho giocato ancora in Prima con lo Sporting Club dove ho trascorso gli ultimi due anni. Questa estate ho deciso di sposare il progetto Marmirolo. Erano un paio di mesi che mi cercava così mi sono detto “perché no?” e ho deciso di fare un passo in più. Mi trovo bene con i compagni. La maggior parte li conoscevo già e con i nuovi ho fatto subito amicizia. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni».