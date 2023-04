Calcio Promozione – Solci: “Il Suzzara è di nuovo in corsa. E il calore dell’Allodi può darci la spinta per battere anche il Marmirolo”

Suzzara A segno all’andata e al ritorno nel derby, ma con due maglie diverse. Il gol più recente, quello segnato con la maglia del Suzzara, è indubbiamente quello più pesante per Federico Solci, che grazie anche ad una carambola, è riuscito a regalare tre punti fondamentali alle zebre nel derby salvezza con la Governolese. Aggancio in classifica proprio ai Pirati e maglia nera lasciata alla Voluntas Montichiari. C’è ancora molto da fare per salvarsi, ma se non altro i bianconeri hanno ritrovato la speranza.

«Partita bellissima per me – dice l’attaccante -. In occasione del gol, l’assist di Moretti è stato… al bacio: non ci ho pensato due volte a calciare. Ho avuto anche una discreta dose di fortuna, perché una deviazione ha cambiato la traiettoria, mettendo fuori causa il portiere». «A Governolo ho passato un periodo importante, crescendo come calciatore – rivela – poi sono approdato a Suzzara, club che mi ha fortemente voluto e che è più vicino a casa. In occasione del gol, non ho esultato per rispetto». Dopo un periodo di ambientamento, Federico sembra aver trovato il giusto equilibrio: «Mi trovo benissimo perché c’è un forte legame con compagni e mister: Artoni mi dà molti consigli e questo mi sprona e motiva a fare di più. Siamo una squadra giovane, forse la più giovane dato che giochiamo costantemente con quattro o cinque quote. Abbiamo sempre creduto alla salvezza, anche quando sembrava tutto perduto. Artoni ci sta facendo lavorare duro e noi lo seguiamo con molta attenzione». Un campionato difficile per tutti i tifosi bianconeri, ma la speranza è viva: «Non ci aspettavamo un’ annata così, questa piazza merita di più. Siamo incappati in diverse sconfitte, ma penso che i più giovani stiano crescendo e che la squadra abbia trovato finalmente la giusta armonia in campo. Ora abbiamo riaperto la speranza, diamo tutto per portare a casa la salvezza». Domenica arriva un altro scontro diretto con il Marmirolo, attualmente la prima squadra fuori dai play out. «Sarà una vera e propria battaglia: ci crediamo e vogliamo sfruttare l’entusiasmo delle tre gare vinte in quattro turni per continuare questa marcia». Sarà importante anche il fattore campo: pure domenica le zebre giocheranno all’Allodi, di fronte ai propri tifosi: «Voglio ringraziarli particolarmente, sono il dodicesimo uomo in campo e sono impagabili, ci sostengono sempre».