Calcio Promozione – Tozzo: “Asola, si può fare di più”

ASOLA Il pareggio dell’antivigilia nel derby col San Lazzaro ha chiuso il girone d’andata dell’Asola. Sono 18 i punti conquistati dai biancorossi, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Un bottino che non soddisfa pienamente l’entourage e che pone la squadra in una posizione di classifica ai margini della zona play out, anche se la quinta posizione dista soltanto tre punti.

«Si poteva fare di più – ammette il presidente Massimo Tozzo – i play off sono comunque alla portata e nel ritorno proveremo a migliorare la nostra posizione. Mi aspetto dai ragazzi più continuità sul piano dei risultati: bisogna limitare gli errori e giocare con maggiore attenzione. Sarà importante, inoltre, recuperare i giocatori infortunati, saranno questi i rinforzi invernali».

A tal proposito giunge gradito lo slittamento della ripresa del campionato alla terza di ritorno, il 23 gennaio (in trasferta con la Pavonese), visto che i primi due turni (contro Ome e Vighenzi fuori casa) sono stati riposizionati in coda al torneo, nelle prime due domeniche di maggio. «Intanto, vista la situazione, mi auguro che si possa tornare a giocare – dice ancora Tozzo – e che la stagione possa terminare regolarmente. Questa squadra ha enormi potenzialità e può raggiungere traguardi ambiziosi nel prosieguo del campionato. Ma non possiamo perdere altri punti per strada, come è accaduto all’andata, altrimenti la nostra classifica sarebbe migliore. Sottolineo comunque il fatto che nell’organico della prima squadra ci sono tanti ragazzi usciti dal nostro settore giovanile, che hanno fatto esperienza nella Juniores regionale e hanno ripagato la fiducia della società e dell’allenatore, portando il loro contributo alla causa. E’ davvero una bella soddisfazione avere nel comparto delle “quote” i ragazzi del nostro settore giovanile».