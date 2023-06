Calcio Seconda Cat. – Negrini: “Poggese concentrata per battere il Dubino e proseguire il sogno”

Poggio Rusco La Poggese è pronta per il terzo turno play off, che vuol dire proseguire il sogno Prima Categoria. Dopo una settimana di riposo, che ha seguito il pari con la Voltesi per 3-3 (il pari bastava ai biancazzurri). I ragazzi di Emanuele Negrini, questa domenica, affronteranno in trasferta il Dubino che ha perso con il Città di Opera in gara-1. «La stiamo preparando con attenzione, proprio come tutte le altre gare disputate fino ad ora – afferma il tecnico – . Ci siamo concentrati principalmente sul livello psicologico; con la Voltesi, tra inesperienza e giovane età, non è stata una grande partita e abbiamo acciuffato il pari soltanto nel finale. Quindi volgiamo evitare di commettere gli stessi errori. Non conosciamo l’avversario, ma possiamo e vogliamo fare bene». «E’ stata una stagione da sogno – continua – ; avevamo una squadra più giovane ed inesperta rispetto alle altre, ma questo non ci ha impedito di raggiungere il nostro obiettivo: un secondo posto più che meritato. Adesso vogliamo continuare il cammino. Sto cercando di tranquillizzare i ragazzi perché so che possono fare grandi cose». Una battuta finale sul futuro: «Sono stato confermato per la prossima stagione – svela -. E’ vero che non sappiamo ancora se giocheremo in Seconda o Prima, ma per me rappresentare questa società è un privilegio. Ringrazio tutti per il percorso fatto fino a qui; siamo partiti 3-4 anni fa e siamo sempre migliorati, stagione dopo stagione. Mi aspetto che il prossimo anno si faccia ancora meglio. Per ora la nostra concentrazione è tutta sulla partita “finale” di domenica». (Sem)