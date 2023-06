Calcio Seconda Categoria – Atletico Castiglione, il nuovo mister è Rastelli

CASTIGLIONE E’ Paolo Rastelli il nuovo allenatore dall’Atletico Castiglione, fresco di promozione in Seconda. L’ex tecnico dell’Asola U16 rileva Luca Vaccari. «La società mi ha voluto fortemente – dice il neo tecnico – e la ringrazio per la grande opportunità. Nella mia vita sono stato professionista e direttore sportivo, ma mai l’allenatore, per motivi di lavoro. Adesso ho questa opportunità e darò il massimo: ci sono tutte le condizioni per fare bene. «Ringrazio l’Asola perché mi ha dato l’opportunità di cimentarmi in panchina – aggiunge -: un’esperienza che è servita per rendermi conto se il nuovo ruolo poteva stimolarmi: non è così automatico che un ex calciatore diventi allenatore. Sono contento del percorso fatto: è stata un’esperienza molto formativa, conclusasi con un trofeo, quasi inaspettato».

«Per ora – conclude – voglio fare un passo per volta: l’obiettivo, come ad Asola, è quello di migliorarsi, puntando a traguardi sempre più alti ed ambiziosi. Sono molto motivato e carico».