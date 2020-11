Calcio Seconda Categoria – Botturi (Acquanegra): “Giochiamole tutte, anche d’estate”

ACQUANEGRA SUL CHIESE Il diesse dell’Acquanegra Massimo Botturi dice la sua sulla ripresa dei campionati: «Avrebbe senso completare l’andata, per poi partire con play off e play out? Meglio a mio avviso fare anche il ritorno. Si potrebbe benissimo andare oltre giugno per completare tutto, sarebbe bello giocare anche d’estate».

«I ragazzi? Essendo al momento tutti fermi, non è per nulla facile avere entusiasmo, stimoli, motivazioni, vedremo cosa accadrà più avanti. Per quanto concerne gli sponsor, non abbiamo al momento problemi». «Ad inizio campionato abbiamo avuto parecchi problemi, qualche atleta ha deciso di fermarsi per il Coronavirus, qualche altro era infortunato – conclude Botturi -, qualche altro ancora non era riuscito ad allenarsi con la squadra. La nostra classifica dopo i primi tre turni era deficitaria, non era delle migliori. Ora vedremo quando ripartire. Febbraio? Speriamo, vorrebbe dire che per allora la situazione sarà davvero migliorata».