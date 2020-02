Calcio Seconda Categoria – Poggese, con la Robur è spareggio salvezza

Poggio Rusco E’ la vigilia di un delicato scontro salvezza per la Poggese, che domani sarà in campo a Marmirolo per affrontare la Robur. Le due squadre sono adesso appaiate in classifica al penultimo posto con 13 punti ed entrambe hanno pareggiato domenica scorsa, rispettivamente contro il Borgo Virgilio e sul campo del S.Egidio S.Pio X. «Andremo in campo per cercare di ottenere il massimo risultato – assicura il vice presidente poggese, Davide Cerchi – vincere sarebbe naturalmente l’ideale per la nostra classifica, ma giochiamo in trasferta e non perdere sarebbe comunque positivo. Ritengo che la squadra sia in credito con la fortuna, avrebbe infatti meritato almeno una decina di punti in più. Diciamo che finora varie traversie ci hanno impedito di avere una migliore posizione in graduatoria, ma siamo solo all’inizio del ritorno, la speranza di salvarci di sicuro non manca. Per quel che concerne il pareggio di domenica scorsa col Borgo Virgilio, è un risultato giusto».