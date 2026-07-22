Calcio Serie B – Mantova, boom di abbonamenti: superata quota 2.300

MANTOVA In casa Mantova, ancora buone notizie sul versante abbonamenti. Ieri è stato abbattuto il muro delle 2mila tessere sottoscritte. Il totale in serata è salito a 2.315. Lunghe code al Mantova Point si sono registrate fin dalla mattina. Ricordiamo che siamo ancora nella fase riservata alle prelazioni. I vecchi abbonati possono rinnovare la propria tessera al Mantova Point (aperto dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 16.30 alle 19.30), confermando posto e/o settore della scorsa stagione, oppure cambiando. È possibile farlo anche sul sito di Ticketone, ma solo per chi intende confermare posto e settore. La fase delle prelazioni si concluderà sabato 1 agosto. Dalle ore 16.30 di lunedì 3 agosto fino alla prima gara di campionato (weekend del 22-23) sarà attiva la vendita libera per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. In questa fase non sarà più possibile usufruire della prelazione del posto occupato nella scorsa stagione. Gli eventuali posti non assegnati durante le prelazioni saranno resi disponibili per la vendita libera. Info prezzi e promozioni su mantova1911.club.