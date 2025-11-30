Rugby Coppa Italia – Anesi: “Viadana, unione e carattere. Sono orgoglioso di questi ragazzi”

VIADANA Il Viadana punta dritto per la sua strada, forte di una consapevolezza costruita sul campo e con una mentalità che porta ad analizzare se stessi e a non lasciare nulla al caso, soprattutto i dettagli. Sosene Anesi è il fautore di questa versione della squadra giallonera.

Sosene, quali differenze trovi tra la sconfitta in Supercoppa con Rovigo e la partita di Coppa Italia con i Bersaglieri?

«Il modo in cui abbiamo gestito la gara e assorbito la pressione è stato positivo. Siamo rimasti in lotta fino alla fine. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di poter mettere pressione alle squadre negli ultimi 20’. La grande differenza è che ora ci sentiamo più uniti come gruppo rispetto all’inizio».

Nel complesso che partita ha visto?

«Abbiamo iniziato male e concesso troppe palle facili a Rovigo. Ma siamo molto orgogliosi del carattere e dell’atteggiamento che i ragazzi hanno mostrato negli ultimi 20’ per concludere in bellezza».

Siete reduci da due partite con squadre molto forti come Valorugby e Rovigo: un successo e un pari. Quale segnale percepisci dalla squadra?

«La cosa positiva è che stiamo ancora imparando dalle vittorie, soprattutto contro grandi squadre come Valorugby e Rovigo, che possono darci fiducia per fare bene in campionato».

Il Rugby Viadana è ancora in corsa per due trofei: potrebbe essere un fattore che aiuti i ragazzi ad alzare i trofei quest’anno?

«Stiamo migliorando ogni giorno e ogni settimana, la strada è lunga ma la stiamo affrontando partita dopo partita per trovare la nostra gara perfetta che può darci l’opportunità di vincere trofei. Ora è presto. Possiamo arrivare in fondo a entrambi, ma l’unica strada è il lavoro».

Ora si torna a parlare di campionato e la sfida non è banale…

«Il Colorno è una squadra forte e sarà un ottimo banco di prova per noi, per migliorare rispetto alle ultime partite e fare un ulteriore passo avanti. È anche un derby e non vogliamo perdere in casa. Sarà una partita difficile, ma ho fiducia nei giocatori che faranno una buona prestazione per 80’. Abbiamo una settimana per valutare la nostra prestazione e trovare soluzioni su come vorremmo iniziare la partita; quindi, la chiave è la preparazione questa settimana».

In quale partita hai visto il tuo miglior Viadana?

«Non una singola partita, ma il modo in cui abbiamo attaccato contro il Valorugby e il modo in cui abbiamo difeso con Rovigo: quella è una gara ideale per noi».

La festa giallonera è però turbata dall’infortunio di Andrea Bronzini che nella collisione di un placcaggio ha rimediato la frattura della clavicola sinistra: da definire i tempi di rientro del trequarti. Dovrebbe sottoporsi a intervento chirurgico nei prossimi giorni per uno stop che potrebbe essere di circa tre mesi, pronto per rientrare nel momento più caldo della stagione».