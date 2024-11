Calcio Serie B – Mantova, fidelity Card obbligatoria col Modena

Mantova Sono saliti a 200 i tifosi mantovani pronti a partire per Catanzaro. Per i biglietti c’è tempo fino alle ore 19 di oggi, ma è verosimile che chi ha deciso di esserci abbia già provveduto all’acquisto. In ogni caso, i tagliandi del settore ospiti (curva Est) dello stadio Nicola Ceravolo sono disponibili sul sito e nei punti Ticketone, al prezzo di 16,50 euro.

Nel frattempo, dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive arrivano indicazioni stringenti per il derby tra Mantova e Modena, in programma sabato 30 alle ore 17.15 allo stadio Martelli. L’accesso a tribune e distinti sarà riservato ai soli residenti di Mantova e provincia; tutti loro dovranno essere in possesso della Fidelity Card. Come sempre, non verranno messi in vendita biglietti di curva Te, già esaurita con gli abbonamenti. A proposito di abbonamenti, per l’occasione sarà proibito cedere la propria tessera ad un’altra persona. Regole stringenti anche per i modenesi che, salvo nuove disposizioni, avranno a disposizione solo la curva Cisa (capienza 1.000 spettatori circa).