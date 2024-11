Calciomercato dilettanti – Il Gonzaga si rinforza con l’esterno El Hamriti

Mantova Primo colpo di mercato di riparazione per il Gonzaga; il diesse Raffaele Lovasto ha infatti chiuso per l’esterno di centrocampo Hosam El Hamriti (2000) che ha giocato nella Folgore Mirandolese, prima ancora nel Soliera. Si tratta di un rinforzo di qualità per la compagine del presidente Giovanni Bellini. Continua il casting della Governolese, che sta cercando di rinnovare la rosa da consegnare a mister Giuseppe Bizzoccoli: i fratelli Dondi in questo momento non sono una priorità dei Pirati, mentre si registrano dei sondaggi per Corradini e Visentini del San Lazzaro, Vincenzi del Marmirolo e Garutti del Porto. Ma tutte le società di appartenenza hanno dichiarato incedibili i loro giocatori. Quelli che potrebbero essere in dirittura, invece, sono Lonighi, in predicato di lasciare la Poggese, e Mazzocchi, pupillo di Bizzoccoli e del consulente di mercato Tavernelli. Se ne capirà di più all’apertura del mercato. Il Suzzara invece libera Sangiorgio, tesserato qualche settimana fa.