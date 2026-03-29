Calcio Serie B – Mantova, la carica dei tifosi: “Tutti uniti per centrare la salvezza”

MANTOVA Sei giornate alla fine del campionato di Serie B, sei battaglie in cui il Mantova si giocherà la salvezza. Il popolo biancorosso è pronto a sostenere la squadra in massa. Del resto, la forza del cosiddetto 12esimo uomo si amplifica quando il traguardo si avvicina e la posta in palio è lì, a portata di mano ma tutta da conquistare.

Il presidente del Centro di coordinamento Mantova Club Gianluca Negretti (per tutti “Nero”) ci aiuta a tastare il polso dei tifosi in questa fase cruciale. «C’è fermento – dice – . E grande fiducia. Basta vedere la partecipazione alla trasferta di domenica 12 aprile a La Spezia. Abbiamo riempito senza difficoltà due pullman, e sto raccogliendo altre prenotazioni per il terzo. La gente ha capito che il momento è delicato e bisogna stringersi attorno alla squadra». Prima di La Spezia, però, c’è la partita con la Virtus Entella al Martelli, il giorno di Pasquetta. «Stiamo preparando una coreografia speciale – anticipa il “Nero” – , stavolta non nel settore distinti, bensì in tribuna centrale. È una partita da non sbagliare, così come quelle successive con Spezia e Avellino. È in questo trittico che ci giochiamo la salvezza».

Ci sarà da lottare col coltello tra i denti. Se la tifoseria potesse trasferire alla squadra una minima parte della propria carica, saremmo già a metà dell’opera. «La gente ci crede, ha fiducia – conferma Negretti – . Ha capito che la Serie B è un patrimonio troppo importante e va difeso con le unghie e con i denti. Il nostro non è un ottimismo di facciata. Siamo realmente convinti di poter centrare la salvezza, perchè vediamo che la squadra sta reagendo e lotta con tutte le sue forze». Il merito è anche di Francesco Modesto, promosso senza riserve dal numero uno del Ccmc: «Recentemente ha partecipato alla cena di un nostro club (il “Garo Per Sempre” che festeggiava il ventennale, ndr) e devo dire che ci ha fatto un’ottima impressione. Intanto abbiamo ammirato una persona umile e sincera. E poi l’abbiamo visto molto motivato. Ci ha trasmesso una carica enorme. Anche i giocatori che abbiamo ospitato nei nostri incontri hanno dimostrato di credere fortemente alla salvezza». E allora non rimane che centrarla, questa missione. «Questo ovviamente tocca alla squadra – conclude Negretti – . Noi faremo la nostra parte, a cominciare dalla partita con l’Entella e per quelle a seguire. Difenderemo e spingeremo il Mantova a spada tratta, fino alla fine». Come sempre, più di sempre.