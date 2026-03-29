Volley Serie A3 – Il Gabbiano vola in Sicilia per strappare il pass dei quarti

Mantova Il Gabbiano è in Sicilia da ieri pomeriggio. Con il volo Verona-Catania ha raggiunto l’isola dove, oggi pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 17, affronta, al PalaRizza di Modica, la formazione siciliana in gara-2 degli ottavi dei play off promozione. In gara-1 Gola e compagni si sono imposti per 3-1 mettendo un mattoncino per il passaggio ai quarti. Per farlo servirà vincere due set in Sicilia oppure vincere la partita. In caso di successo di Modica in tre o quattro set si farà ricorso al Golden Set ai 15 punti per decidere la formazione che proseguirà il cammino nei play off. Il Gabbiano dunque parte da un piccolo vantaggio anche se al PalaRizza l’aspetta una battaglia in un autentico fortino quando la formazione siciliana quando gioca sul suo campo. In gara-1 la formazione di Andrea Radici ha messo in campo una prestazione continua nel gioco e nell’atteggiamento giusto in campo. Dopo due set sotto controllo, subita la parziale rimonta dei siciliani, è ripartita nel quarto set molto determinata chiudendo la gara con un primo tempo del centrale Simoni. Inutile negare che in Sicilia sarà una partita molto tosta come emerge dalle parole del ds Nicola Artoni alla vigilia di gara-2. «Massima concentrazione – ammonisce – perché ancora non abbiamo fatto nulla. Siamo, è vero, in una posizione di vantaggio ma sappiamo anche che nel volley tutto può cambiare rapidamente e dunque dobbiamo scendere in campo come se dovessimo giocarci tutto in una gara secca, senza fare più di tanto calcoli». Radici, in questo momento della stagione, può contare su tutti gli elementi della sua rosa, fattore determinante anche in caso di passaggio ai quarti di finale. Dando uno sguardo a quello che potrà succedere in caso di approdo al turno successivo del Top Team, presumibilmente andrà ad incrociare il cammino con Castellana Grotte, vincente a Cagliari col Cus in gara-1 arrivata al tie-break. Ma va da sé che i play off sono un campionato a parte e le sorprese sono dietro l’angolo. Nelle fila del Modica gioca il mantovano Lugli. Avimecc Modica-Gabbiano FarmaMed andrà in onda sul canale youtube della Lega Pallavolo a partire dalle ore 17.