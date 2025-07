Pugilato – “Lasagna”, tutto pronto per la sfida del titolo italiano Graich-Falcinelli

MANTOVA Stanno arrivando in città tutti i pugili e gli addetti ai lavori che domani sera (giovedì 24 luglio) saranno protagonisti in piazza Broletto sul ring dell’XI edizione del ‘Memorial Attilio Lasagna’. In particolare l’attenzione sarà su Mohammed Graich e Damiano Falcinelli, che daranno vita all’attesissimo ‘main event’ con in palio il vacante titolo italiano dei superwelter. Graich e Falcinelli, con tutti gli altri pugili professionisti impegnati nella serata (compreso il mantovano Antonio Mondillo) e gli organizzatori (Francesco Ventura e Boxe Mantova di Bruno Falavigna in collaborazione con Promo Boxe Italia e Confcommercio con il patrocinio di Comune e Provincia) saranno presenti oggi alle ore 17 in piazza Leon Battista Alberti, davanti al ristorante Laboratorio, per la conferenza stampa della vigilia e le operazioni ufficiali di peso, aperte al pubblico. Pubblico che, come ogni anno, ci si aspetta numeroso in piazza Broletto. In caso di maltempo la kermesse si terrà alla palestra Boni di via Luzio 7. L’evento è gratuito, ma chi non ci potrà essere potrà seguire l’intera manifestazione in diretta streaming payperview (costo 5.50 euro) a partire dalle ore 21, collegandosi alla pagina memorialattiliolasagna.it.

In apertura cinque incontri dilettantistici con impegnati i giovani atleti della Boxe Mantova e della Mantova Ring. Sarà una serata da non perdere per gli appassionati della nobile arte.