Calcio Serie B – Sampdoria-Mantova, sicurezza a rischio: restrizioni o divieto di trasferta

MANTOVA La trasferta di domenica 2 novembre a Genova per Sampdoria-Mantova è a rischio per i tifosi virgiliani. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti inserito la partita tra quelle a rischio sicurezza per l’ordine pubblico. “Si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici affinchè non sia avviata la vendita dei tagliandi e siano momentaneamente sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione”: questo si legge nel comunicato dell’Osservatorio. Avvisi di questo tipo solitamente sono l’anticamera del divieto di trasferta, o comunque di restrizioni (per esempio potrebbe essere limitata ai soli possessori della tessera del tifoso). Attese comunicazioni a breve.