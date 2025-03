Calcio Serie B – Verso Mantova-Juve Stabia: si ferma Brignani. In gruppo Ruocco, Fiori e Redolfi

MANTOVA Tre buone notizie e un campanello d’allarme per il Mantova, in vista del match di sabato (ore 15) al Martelli contro la Juve Stabia. Cominciamo dall’imprevisto, che riguarda Brignani: il difensore ha avvertito un fastidio muscolare nel corso dell’allenamento di ieri ed è stato precauzionalmente fermato dallo staff biancorosso. Le sue condizioni verranno valutate tra oggi e domani; per il momento la sua presenza è in dubbio. Le buone notizie, invece, riguardano gli acciaccati dei giorni scorsi: Ruocco, Fiori e Redolfi. Tutti e tre sono rientrati in gruppo e saranno disponibili per sabato. Un po’ di apprensione aveva suscitato Ruocco, colpito in maniera davvero pesante da un virus influenzale. L’unico assente sicuro, nella banda di Possanzini, sarà Muroni che sta recuperando dall’infortunio al polpaccio.