Calcio Serie C – Il Mantova si gode il momento. Abbonamenti, è ancora boom: bruciate le 580 tessere della Curva Te

Mantova Sono passate solo due giornate, fare certi ragionamenti sarebbe inopportuno e assolutamente prematuro, ma vedere il Mantova lassù in classifica sicuramente è un’anomalia a cui i tifosi biancorossi non erano più abituati. Ed è comprensibile l’euforia generale che si è creata attorno alla squadra. Se poi si pensa all’inizio di stagione dello scorso anno… Ecco, un anno fa già c’era chi voleva la testa di Corrent, oggi invece c’è il rischio di montarsi la testa per una squadra che sta raccogliendo quanto di buono seminato nel corso dei mesi estivi, con tanto lavoro sul campo e un grande spirito di gruppo, ma che presenta ancora alcuni aspetti da migliorare. Un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno e che mister Possanzini sta gestendo nel migliore dei modi. L’abilità del tecnico ex Brescia è stata certamente quella di aver trovato in poco tempo un’ossatura di squadra e la sua fortuna è che le alternative non mancano: sia tra i giovani che tra i giocatori d’esperienza. Contro Padova e Arzignano abbiamo visto due gol nei primi 15 minuti e un approccio alla gara convincente. Poi una flessione generale, poche occasioni da gol e qualche pericolo in difesa. A volte il Mantova sembra avere quasi l’atteggiamento di una squadra che non vuole accelerare più di tanto i ritmi di gioco. Questo si è visto soprattutto nel match di domenica, al cospetto di una squadra inferiore dal punto di vista qualitativo. Detto questo, il Mantova non ha mai dato l’impressione di essere in balia degli avversari. La luce si accende con le giocate sugli esterni. Fiore sulla fascia sinistra è una mina vagante, che sta mettendo in difficoltà chiunque: buona padronanza tecnica, tiro a giro tagliente e vero assistman. Il Mantova mostra la parte migliore di sé quando riesce ad affacciarsi nell’area avversaria. Lo fa con Galuppini, giocatore che nell’arco dei 90 minuti tocca pochi palloni, ma che sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Di testa o di piede, l’attaccante biancorosso è il giocatore più pericoloso. Monachello si deve ancora sbloccare in campionato, ma l’attaccante siciliano si sta muovendo bene e resta il punto di riferimento del reparto offensivo. Basta questo per far innamorare i tifosi virgiliani. Ieri mattina lunga coda al Mantova Point per la riapertura della campagna abbonamenti. In poche ore sono stati bruciati i 580 posti disponibili per la Curva Te. Ora restano i 500 posti che saranno messi a disposizione in ogni partita, ma solo con l’acquisto del singolo biglietto al costo di 15 euro. La campagna abbonamenti proseguirà per i settori della tribuna fino a sabato pomeriggio e la soglia delle 4.000 tessere è sempre più vicina.