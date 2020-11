Calcio serie C – Mantova, Di Molfetta al lavoro col gruppo: lunedì ci sarà

MANTOVA Altra giornata di lavoro ieri per il Mantova di Emanuele Troise. Allenamento molto intenso sotto gli occhi del presidente Ettore Masiello e del ds Alessandro Battisti. Novità di giornata, il rientro in gruppo di Davide Di Molfetta. L’attaccante esterno del Mantova si era fermato dopo la gara di Fano, dove tra l’altro era andato anche in gol. Ieri ha svolto praticamente tutta la seduta e sarà quindi il tecnico biancorosso a decidere se impiegarlo o meno nel match di lunedì contro il Modena. Sfida delicata per il Mantova. I virgiliani devono ritrovare la vittoria dopo il deludente ko di Bolzano nel turno infrasettimanale. Troise ha ancora a disposizione due giorni e mezzo di lavoro per verificare la condizione fisica dei suoi. Sarà fondamentale riportare al top della forma Guccione e Lucas, rientrati in campo a Bolzano. Ancora nulla di fatto invece per Baniya e Mazza.

Qui Modena – C’è fermento tra i canarini, che arrivano dalla vittoria preziosa nel derby contro il Carpi per 2-1, nel turno infrasettimanale. L’obiettivo stagionale dichiarato è vincere il campionato e non a caso il Modena è già lassù in classifica. In vista della gara di lunedì sera mister Mignani non avrà a disposizione il centrocampista Rabiu, mentre recupera il terzino destro Mattioli e il centrocampista Costantino. Nessuno dei due sarà però impiegato dall’inizio. Giocheranno invece Gerli e Castiglia, due pedine inamovibili nello scacchiere del Modena. In difesa la coppia centrale Zaro-Ingegneri. In attacco, Monachello insidia Scappini, mentre l’ex Sodinha partirà dalla panchina.