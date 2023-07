Calcio Serie C – Mantova, è fatta per Galuppini. In difesa piace l’esperto Suagher

MANTOVA Il Mantova è a un passo da Francesco Galuppini, e si tratterebbe indubbiamente di un gran colpo. Il dt Christian Botturi ha intensificato i contatti con l’attaccante classe 1993, che lui stesso fece esordire in C a Lumezzane 12 anni fa. C’è l’accordo col Sudtirol, proprietario del cartellino, mentre la concorrenza (Trento in primis, e poi Avellino, Triestina, Vicenza ed altre) è stata sbaragliata. L’annuncio è atteso per lunedì: l’obiettivo è quello di metterlo a disposizione di Possanzini fin dal primo allenamento di martedì mattina.

Per la difesa, ma anche per lo spogliatoio che necessita di un leader carismatico, Botturi sta pensando ad Emanuele Suagher che già lo scorso anno aveva portato alla Pro Sesto. Si tratta di un giocatore di grande esperienza tra Serie A, B e C. Suagher è attualmente svincolato.

Rimanendo in difesa, è stato trovato l’accordo con Tommaso Maggioni (’01), esterno destro del Modena che lo scorso anno ha totalizzato 36 presenze e due gol nella Juve Stabia. A centrocampo fari su Stefano Cester (’02) del Vicenza, lo scorso anno all’Arzignano.

Ricordiamo che la squadra biancorossa si radunerà martedì a Mantovanello. Per tutta settimana i giocatori si alleneranno al mattino. Da lunedì 24 parte il ritiro di Veronello, che terminerà il 4 agosto.