Calcio Serie C – Mantova e tifosi in luna di miele: abbonamenti a 446 e il club organizza incontri aperti con i calciatori

MANTOVA Il Mantova che sta nascendo parte con un bel vantaggio rispetto agli ultimi anni: la fiducia dei suoi tifosi. Una fiducia tangibile, come si può evincere dai commenti sui social, dalle presenze ai primi allenamenti, dalla corsa agli abbonamenti. A proposito di questi ultimi, ieri il contatore ha segnalato un totale di 446 tessere finora sottoscritte. Alle 274 di martedì, dunque, se ne sono aggiunte altre 172. Il calo è fisiologico, ma l’andamento è più che soddisfacente e promette di toccare presto la tripla cifra. Intanto siamo a un passo dalle 650 tessere dello scorso anno, cifra irrisoria da superare presto come minimo sindacale. Il presidente Filippo Piccoli si era posto come primo step quello di arrivare ai 1.300: l’obiettivo è raggiungibile, considerando che siamo solo a metà luglio e al secondo giorno di campagna.

Poi è chiaro che tutto o molto dipenderà dalla squadra e dalla società. Finora il gradimento di entrambe è alto, come da queste parti non si percepiva da un po’. Piace la campagna acquisti condotta dal dt Christian Botturi, piace lo stesso Botturi e il modo in cui si è posto alla piazza. Giocatori come Burrai, Galuppini, Festa, per non dire di Monachello, stuzzicano la fantasia dei tifosi che sognano una stagione ad alti livelli. Quanto a Piccoli, già la scorsa stagione era entrato nel cuore degli sportivi. La stessa società, nel suo complesso, sembra aver adottato una politica più vicina alla gente. I reiterati inviti a recarsi a Mantovanello per assistere ai primi allenamenti sono solo il primo esempio di un’apertura che negli ultimi anni era mancata. Ma potremmo aggiungere i prezzi davvero popolari della campagna abbonamenti. E, ultima ma non ultima, l’iniziativa più recente: l’incontro tra tifosi e calciatori.

Proprio così: oggi e domani quattro giocatori del Mantova saranno a disposizione per un’ora degli sportivi virgiliani, per firmare autografi, concedersi ai selfie o semplicemente scambiare quattro chiacchiere. L’iniziativa, già adottata in passato da altre società sportive, è un inedito per l’Acm. L’appuntamento di oggi è al Mantova Point, dalle 16.30 alle 17.30, e vedrà come protagonisti i difensori Emanuele Suagher e Alex Redolfi; domani stessa ora ma nuova location: al Gimme Five Sport di piazza Virgiliana (altro punto dove poter sottoscrivere gli abbonamenti) le guest star saranno Salvatore Burrai e Fabrizio Brignani. Conviene approfittarne, sperando diventi un appuntamento fisso della stagione. Significherebbe che le cose vanno bene.