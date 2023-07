Castellucchio – Meno consumo energetico. Nuove luci per oltre 200mila euro

Castellucchio Il Comune punta al risparmio energetico e dà il via a una serie di interventi con i quali punta a ridurre i consumi energetici di diversi edifici pubblici. Si tratta di lavori il cui costo totale supera i 200mila euro: un costo che il Comune punta a recuperare nel corso degli anni, abbattendo appunto le spese legate all’illuminazione degli edifici sui quali sono previsti gli interventi.

In particolare in un primo momento gli interventi verranno eseguiti sulla scuola elementare, sulla sede del municipio e sul teatro Soms. In un secondo momento invece sono previsti interventi dello stesso tipo anche sul campo sportivo di Castellucchio.

«Quest’anno – afferma il sindaco Romano Monicelli – abbiamo iniziato a percorrere una decisa politica di contenimento dei costi energetici. Lo stiamo facendo con l’obbiettivo di risparmiare risorse pubbliche da reinvestire in opere e servizi rivolti alla nostra comunità. In questo contesto si inserisce il cosiddetto progetto di “relamping” che interessa la scuola elementare, la sede municipale ed il teatro Soms, immobili nei quali tutti i corpi illuminanti tradizionali saranno sostituiti con i più risparmiosi a tecnologia led. L’investimento complessivo – prosegue Monicelli – è di oltre 180mila euro, interamente finanziati con un bando specifico a cui abbiamo partecipato con successo. Seguirà a stretto giro il relamping dell’impianto di illuminazione del campo principale del centro sportivo del capoluogo. Questo intervento, peraltro, consentirà di rinnovare un impianto che iniziava ad avere problemi di anzianità. L’impegno finanziario è di ulteriori 70mila euro sostenuto con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutto l’intervento che abbiamo in programma – conclude il sindaco di Castellucchio – si concluderà prima del prossimo inverno».

Sono molti i Comuni che nel corso degli ultimi anni hanno provveduto o stanno tutt’ora provvedendo a sostituire le fonti di illuminazione pubblica prodotta da luci tradizionali con luci a led. Tali interventi hanno un doppio scopo: da una parte vengono abbattuti i costi di illuminazione che vengono sostenuti dagli enti locali; dall’altra un beneficio per l’ambiente, dal momento che la tecnologia a led è meno inquinanti rispetto alle tecnologie più datate.

Anche il Comune di Castellucchio quindi ha deciso di procedere in tal senso e nel giro di alcune settimane l’intervento dovrebbe essere concluso.

Giovanni Bernardi