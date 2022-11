Calcio Serie C – In 10 contro 11 il Mantova strappa un ottimo 0-0 alla Feralpi

MANTOVA Punto pesante e prezioso per il Mantova che, in inferiorità numerica per buona parte del match, tiene testa alla FeralpiSalò e strappa un meritato 0-0. I biancorossi sono rimasti in 10 al 17′ del primo tempo a causa dell’espulsione di Iotti per fallo da ultimo uomo su Cernigoi lanciato verso l’area. I ragazzi di Corrent non si sono demoralizzati e, soprattutto nel secondo tempo, hanno resistito con ordine e compattezza agli assalti dei bresciani. La prossima partita del Mantova è in programma domenica prossima all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus NG.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova di Nicola Corrent prova a bissare il successo di Arzignano, ma non sarà semplice contro una delle squadre più attrezzate del girone: la FeralpiSalò. I bresciani, allenati da Stefano Vecchi, occupano il terzo posto in classifica e puntano ai play off. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-FERALPISALO’ 0-0

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Ceresoli (71′ Silvestro); Gerbaudo, De Francesco, Messori (71′ Ingegneri); Guccione (71′ Procaccio), Yeboah (23′ Panizzi), Mensah (87′ Paudice). A disp.: Tosi, Malaguti, Cozzari, Fontana, Pedrini. All.: Corrent.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Legati, Dimarco (78′ Tonetto); Zennaro ( 78′ D’Orazio), Hergheligiu, Balestrero; Siligardi (64′ Guerra), Cernigoi ( 64′ Di Molfetta), Pittarello (87′ Pietrelli). A disp.: Venturelli, Faganio, Musatti, Benedetti, Palazzi, Armati, Salines. All.: Vecchi.

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo (assistenti: Micalizzi di Palermo e Festa di Avellino)

RETI:

NOTE: Espulsi: Iotti al 17′ per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Balestrero, Legati, Hergheligiu, Mensah. Calci d’angolo: 6-6; Recupero: 1’+ . Spettatori: 1500 circa.

Secondo tempo

90’+4′ Finisce qui la partita.

90′ Altri quattro minuti da giocare.

87′ Cambio sia per i mantovani che i gardesani. Per i biancorossi dentro Paudice e fuori Mensah; per i verdi fuori Pittarello e dentro Pietrelli.

85′ Battuta di D’Orazio da calcio di punizione: tiro potente e non angolato. Palla che termina fuori.

80′ Tiro centrale di D’Orazio che Chiorra respinge subendo anche fallo.

78′ Altri due cambi per i gardesani: dentro Tonetto e D’Orazio per Dimarco e Zennaro.

72′ Ci prova Gerbaudo con un tiro a giro su calcio di punizione, ma la sfera termina a lato.

71′ Triplo cambio per il Mantova: dentro Procaccio, Ingegneri e Silvestro per Guccione, Messori e Ceresoli.

70′ Gardesani che ora spingono sull’acceleratore per trovare il vantaggio.

64′ Doppio cambio tra le file avversarie: dentro Di Molfetta e Guerra per Cernigoi e Siligardi.

60′ Doppia occasione per i virgiliani prima con De Francecso su punizione e poi con Matteucci che riceve da Guccione. Nulla da fare e risultato ancora in parità.

58′ Punizione per il Mantova: fallo di mano di Legati.

56′ Mensah trascinatore: riceve palla da Messori e con il corpo resiste al difensore avversario, poi scappa in area e calcia. Pizzignacco c’è e respinge.

55′ Gol annullato a Pittarello per fuorigioco.

53′ Intuizione di De Francesco che da calcio di punizione da centrocampo calcia direttamente in porta. Palla alta di poco.

52′ Ci prova anche Pittarello dalla distanza, ma non inquadra lo specchio della porta.

50′ Rispondono i virgiliani con Mensah che si accentra e calcia addosso ad un difensore avversario.

49′ Ci prova Siligarda dalla distanza un un tiro debole che Chiorra afferra con facilità.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

45’+1′ Finisce qui il primo tempo sullo 0-0. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

44′ Palo pieno di Zennaro.

43′ Molti episodi dubbi ed un arbitro che fa fatica a gestire la partita.

33′ Nonostante l’uomo in meno i biancorossi tengono molto bene il campo.

32′ Ancora Guccione sbaglia un gol semplice. Descriviamo l’azione: Mensah scappa sulla fascia destra, mette in area per Gerbaudo che di tacco libera Guccione.

27′ Occasionissima Mantova: Guccione tenta il tiro al volo dalla distanza ma la palla finisce di poco a lato. Il tutto nato da un calcio d’angolo.

23′ Primo cambio da parte di Corrent che toglie Yeboah ed inserisce Panizzi.

21′ Il Mantova non si arrende con Mensah che galoppa sulla fascia destra, entra in area con una serie di finite e calcia sulle gambe di Pizzignacco.

19′ Siligradi si presenta alla battuta della punizione e sfiora il gol, con la sfera che finisce a lato di poco.

17′ Partita che prende una brutta piaga per il Mantova: espulso Iotti che ha atterrato fallosamente Cernigoi da ultimo uomo. Proteste del Mantova perché non molto lontano c’era Matteucci.

12′ Ancora 0-0 e portieri fino a qui inoperosi.

6′ Calcio d’angolo pericoloso per i padroni di casa: dalla bandierina De Francesco mette in area per Gerbaudo che di tacco colpisce debolmente. Pizzignacco para.

4′ Ci prova la Feralpì con Siligradi che tenta la botta da fuori, ma spara alto.

1′ Calcio d’inizio battuto dai virgiliani.

Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strada.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mantova in tenuta bianca, ospiti in divisa verde.

Cielo nuvoloso e terreno in buone condizioni, temperatura dell’aria intorno ai 10 gradi. Queste le condizioni prima del match.