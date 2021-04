Calcio Serie C – Il Mantova cade al Martelli contro il Legnago (0-2)

MANTOVA Scivolone del Mantova, sconfitto 2-0 al Martelli dal Legnago dopo una prestazione incolore. Vantaggio veronese dopo 9 minuti con un tiro dalla lunga distanza di Ricciardi che sorprende l’incerto Tosi. Il raddoppio al 59′, ancora con la complicità del portiere biancorosso che si fa passare sotto le gambe una conclusione di Grandolfo. Il Mantova resta decimo in classifica. Domenica prossima trasferta a Gubbio (ore 15).

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. Siamo alla quartultima di campionato e il Mantova cerca una vittoria contro il pericolante Legnago per consolidarsi in zona play off. Biancorossi in salute: 7 risultati utili nelle ultime 8 partite. Ma anche i veronesi, dall’arrivo del nuovo allenatore Colella, hanno accelerato il passo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-LEGNAGO 0-2

MANTOVA: Tosi; Milillo (66′ Bianchi), Checchi, Panizzi (78′ Silvestro); Pinton, Di Molfetta, Lucas (78′ Zibert), Gerbaudo (65′ Zanandrea); Guccione, Ganz (65′ Zigoni), Cheddira. A disp.: Vencato, Zappa, Palmiero, Sane, Saveljevs, Esposito, Mazza. All.: Troise.

LEGNAGO: Pizzignacco; Ricciardi (65′ Zanoli), Pellizzari, Perna, Girgi; Bulevardi (75′ Morselli), Yabre, Laurenti (53′ Antonelli); Giacobbe; Chakir (53′ Buric); Grandolfo. A disp.: Pavoni, Corvi, Bondioli, Sgarbi, Ruggero, Zanetti, Lovisa, Mazzali. All: Colella.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti: Camilli di Foligno e Romano di Isernia)

RETI: 9′ Ricciardi, 59′ Grandolfo

NOTE: Ammoniti: Yabre, Gerbaudo, Giacobbe, Pinton. Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 1′ + 6′.

Secondo tempo

96′ L’arbitro fischia la fine.

95′ Gol annullato a Bianchi sugli sviluppi di un corner per fuorigioco.

90′ Ben 6 minuti di recupero.

87′ La partita sembra non aver più nulla da dire.

83′ Tosi nega a Buric lo 0-3. Palla in corner.

80′ Punizione di Zibert da posizione invitante, ma il biancorosso colpisce male e manda in curva.

78′ Ultime due sostuituzioni per Troise: escono Panizzi e Lucas, entrano Silvestro e Zibert.

74′ Mantova in bambola: ancora Grandolfo spreca in contropiede con un diagonale fuori misura.

73′ Ancora Legnago in avanti con un colpo di testa in torsione di Grandolfo, palla a lato di non molto.

71′ Il Legnago getta via un contropiede clamoroso.

67′ Il Legnago sta gestendo il doppio vantaggio. Riusciranno i subentrati a dare la scossa al Mantova?

65′ Triplo cambio per il Mantova: escono l’acciaccato Milillo, Gerbaudo e Ganz, entrano Bianchi, Zanandrea e Zigoni.

61′ Si mette male per il Mantova, che tenta comunque di riaprire la partita.

59′ Raddoppio del Legnago: Grandolfo conquista palla ai danni di Panizzi (forse con un fallo), avanza e tira. La palla passa sotto le gambe di Tosi.

57′ Occasione Legnago! Girgi approfitta dell’errore di un giocatore biancorosso, si invola verso Tosi che neutralizza.

54′ Ammonito Pinton. Intanto il Legnago ha effettuato i suoi primi due cambi.

52′ Altra occasione per il Mantova: cross lungo di Lucas, Guccione in tuffo non ci arriva di poco e la palla esce.

48′ Occasione Mantova! Cheddira crossa dalla sinistra, rovesciata di Guccione e palla alta di pochissimo.

46′ Si riprende con gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. Legnago meritatamente in vantaggio, qualche errore di troppo per il Mantova. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro indica un minuto di recupero.

44′ La punizione non produce pericoli al portiere veronese.

43′ Giacobbe atterra Pinton lanciato verso l’area, punizione e “giallo” per il giocatore del Legnago.

42′ Il primo tempo si avvia alla conclusione con il Legnago in avanti.

40′ Milillo a terra dopo un contrasto. Gioco fermo per qualche secondo, poi il difensore si rialza da solo sia pur dolorante.

39′ Mantova in avanti: cross di Panizzi, sponda di Ganz, Cheddira colpisce male in girata e la palla finisce altissima.

37′ Cross di Gerbaudo dalla sinistra, troppo sul portiere che infatti blocca senza problemi.

35′ Il Mantova cerca di accelerare, ma il Legnago non molla di un centimetro.

32′ Contropiede del Mantova, ma Cheddira sbaglia l’appoggio sul liberissimo Ganz.

29′ Traversone dalla bandierina, Giacobbe al volo spara abbondantemente a lato.

26′ Gerbaudo ammonito. Era in diffida: salterà la trasferta di Gubbio.

25′ Yabre, che ferma fallosamente Guccione mentre si invola sulla destra, è il primo ammonito del match. Sulla punizione lo stesso Guccione tenta il tiro da posizione defilata, ma la difesa ospite allontana.

22′ Difesa piuttosto ballerina, quella dei biancorossi.

21′ Ancora Legnago pericoloso con una botta di Laurenti fuori di poco.

20′ Provvidenziale Tosi che devia in corner una conclusione di Bulevardi, messo da Chakir davanti al portiere. Legnago a un passo dal raddoppio.

19′ Destro da fuori area di Di Molfetta, lento e fuori misura.

18′ Il Legnago non smette di pressare, raddoppiando spesso sui portatori di palla biancorossi.

17′ Primo angolo per il Legnago. Sugli sviluppi tiro-cross di Laurenti, Tosi c’è.

14′ Azione insistita dei biancorossi, Ganz di testa per Cheddira ma la palla è lunga e il portiere del Legnago anticipa l’attaccante.

13′ Il Mantova si fa vivo con una punizione di Di Molfetta, alta di poco.

12′ Ancora Legnago in avanti. Tosi si distende per bloccare un tiro sporco di Giacobbe. Ottima partenza per i veronesi.

9′ Legnago in vantaggio dopo azione prolungata e pregevole. Ricciardi infila Tosi con un destro dalla lunga distanza e con l’aiuto di un rimbalzo che inganna il portiere biancorosso.

7′ Legnago intraprendente in questa fase, ma il Mantova difende bene.

3′ Improvvisa conclusione di Giacobbe dalla lunga distanza, palla sopra la traversa.

2′ Primo angolo per il Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina.

1′ Subito Cheddira cade in area, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

Agli ordini dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il Legnago a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Giornata fredda e pioggia leggera al Martelli. Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda rossa, Legnago in azzurro e blu. Troise ha confermato l’undici di Cesena.