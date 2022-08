Calcio Serie C – Mantova, pari col Sudtirol in amichevole (2-2). Corrent: “Spunti positivi per crescere”

Appiano (Bz) Dopo aver affrontato l’inferno sull’A22, il Mantova trova il purgatorio sul rettangolo verde del Sudtirol. Eppure nei primi 45’ è stato in paradiso, capitalizzando due delle quattro occasioni create, per poi lasciare troppo margine nella ripresa agli avversari che, complice qualche errore di troppo dei biancorossi, sono riusciti a pareggiare i conti. Come detto, un primo tempo decisamente di marca virgiliana. Il Mantova è sceso in campo con il piglio giusto e ha saputo gestire i momenti chiave della gara, riuscendo a sorprendere gli avversari. Già dopo 16’ Mantova vicino al gol con una punizione di De Francesco, finita non molto lontano dallo specchio della porta. L’Acm là davanti ingrana la marcia al 27’ con Procaccio che, lanciato a rete, trafigge Poluzzi portando i suoi in vantaggio. Corrent chiede di mantenere alta la concentrazione e 10’ dopo arriva addirittura il raddoppio con un pallonetto perfetto di capitan Guccione. Il Sudtirol reagisce solo al 40’ con un tiro di Mazzocchi, che va a stamparsi sul palo. Gli altoatesini di Serie B, dopo il ko di una settimana prima contro la FeralpiSalò sembrano avviarsi alla seconda sconfitta contro un club di Serie C. Ed ecco che, nella ripresa, arriva la reazione: il gol di Pompetti dimezza lo svantaggio con una conclusione dal limite dell’area, che finisce nell’angolino alla sinistra del portiere biancorosso. Il pareggio è firmato da Voltan su punizione, grazie anche a un errore evidente di Chiorra, ieri non precisissimo. Resta l’amaro in bocca, ma gli spunti positivi non mancano: «Normale che qualche valutazione possa essere differente rispetto alla sconfitta col Brescia – ha spiegato a fine gara il tecnico biancorosso Nicola Corrent – . Ho visto molti spunti interessanti e devo dire che la squadra ha grossi margini di miglioramento. Siamo stati concentrati, ho visto buone idee. Sono soddisfatto, volevo vedere Ceresoli e Pedrini, ma tutti hanno dato delle buone risposte. La squadra deve crescere con obiettivi collettivi e individuali. Non possono bastare i gol di Monachello: ben vengano quelli degli esterni». La squadra del primo tempo, si avvicina di molto a quella titolare: «Sicuramente i primi undici erano i giocatori più esperti e hanno dato dei segnali forti. Rinvio della Coppa Italia? Non si capisce, ma noi ci faremo trovare pronti».

SUDITROL-MANTOVA 2-2

RETI 27’ Procaccio, 37’ Guccione, 53’ Pompetti, 59’ Voltan.

SUDTIROL (4-3-3) Poluzzi; De Col Vinetot (46’ Zaro), Curto, D’Orazio (46’ Berra); Tait (59’ Belardinelli), Pompetti, Siega (59’ Nicolussi-Caviglia); Carretta (59’ Odogwu), Mazzocchi (59’ Rover), Voltan (59’ Capone). A disp. Iacobucci, Marano, Heinz. Allenatore: Zauli.

MANTOVA (4-3-3) Chiorra; Pedrini, Matteucci (67’ Pinton), Iotti (59’ Panizzi), Ceresoli; Gerbaudo (59’ Messori), De Francesco (78’ Faina), Pierobon (67’ Cozzari); Guccione (67’ Fontana), Monachello (78’ Vetere), Procaccio (67’ Silvestro).

A disp.: Tosi, Malaguti. Allenatore: Corrent.