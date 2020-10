Calcio Serie C: MANTOVA-PERUGIA 2-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli, dove sta per andare in scena Mantova-Perugia. Impegno difficile per i biancorossi di Troise contro una delle pretendenti alla Serie B, dopo la retrocessione di due mesi fa. Il Mantova, benchè sfavorito sulla carta, è chiamato a una reazione dopo i due ko consecutivi con Carpi e Padova. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-PERUGIA 2-0

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Lucas, Gerbaudo, Zibert; Guccione, Vano, Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zanandrea, Militari, Zappa, Ganz, Rosso, F. Tosi, Esposito, Mazza, Moreo, Di Molfetta. All.: Troise.

PERUGIA: Fuglinati, Sgarbi, Burrai, Melchiorri, Sounas, Crialese, Bianchimano, Falzerano, Negro, Cancellotti, Kouan. A disp.: Baiocco, Rosi, Favalli, Angella, Monaco, Elia, Dragomir, Murano, Moscati, Minesso, Tozzuolo. All.: Caserta.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (assistenti: Micalizzi di Palermo e Licari di Marsala; quarto uomo: Gangi di Enna)

RETI: 1′ Cheddira, 6′ Zibert

NOTE: Espulso Burrai al 31′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Sgarbi, Burrai, Vano, Burrai. Calci d’angolo: 1-2.

Primo tempo

45′ Un bel colpo di testa di Vano a lato di un soffio conclude un primo tempo molto positivo per il Mantova. Applausi scroscianti al fischio dell’arbitro. A tra poco per la ripresa.

43′ Gran filtrante di Guccione per Gerbaudo che mette in mezzo ma nessuno è pronto alla deviazione in porta.

39′ Mantova in avanti: cross di Panizzi, testa di Gerbaudo, palla fuori.

35′ Punizione di Crialese dalla sinistra, mischia in area, la palla arriva a Tozzo che la raccoglie in sicurezza.

31′ Contatto Vano-Burrai a palla lontana. L’arbitro ammonisce entrambi, per Burrai è il secondo giallo: Perugia in 10.

28′ Punizione dalla lunga distanza per il Perugia. Tira Cancellotti, Tozzo c’è.

22′ Tozzo in uscita sicura su traversone lungo di Crialese.

21′ Bella azione dei biancorossi vanificata da un fallo di Cheddira in area. Applausi dagli spalti.

19′ Il Mantova tiene molto bene il campo, difendendosi con ordine e proponendosi in contropiede.

15′ Il Perugia reagisce al doppio svantaggio.

12′ Kouan ci prova dal limite, Tozzo blocca in due tempi.

6′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Zibert su punizione dal limite (conquistata da Cheddira) la mette all’incrocio. Inizio stratosferico dei virgiliani.

5′ Conclusione debole di Falzerano leggermente deviata, nessun problema per Tozzo.

1′ Goooooool del Mantova!!!!! Cross di Bianchi dalla destra, Cheddira controlla e in girata fulmina Fuglinati con un gran destro.

1′ Mantova subito aggressivo.

Calcio d’inizio per il Perugia. Partiti!

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca, Perugia in rosso.